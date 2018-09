Appendino, governo si esprima su Torino

TORINO, 20 SET - "Viste le evidenti difficoltà e gli ostacoli incontrati nel varare la candidatura a tre, chiedo che il Governo si esprima chiaramente sulla candidatura unitaria e compatta di Torino e delle sue montagne, l'unica veramente sostenibile e sensata. Torino 2026 sarebbe la candidatura naturale per il Paese". Lo afferma in serata Chiara Appendino, interpellata a margine di Terra Madre Salone del Gusto sulla disponibilità del sottosegretario Giorgetti a riaprire il tavolo per la candidatura a tre. In caso di convocazione del tavolo per rilanciare l'ipotesi di una candidatura a tre, comunque, la sindaca Appendino vi parteciperebbe per dovere e rispetto istituzionale.