Premier: Chelsea-Liverpool 1-1

ROMA, 29 SET - Finisce 1-1 il big-match della 7/a giornata della Premier League, fra il Chelsea di Maurizio Sarri e il Liverpool di Juergen Klopp. I 'Blues' erano passati in vantaggio a Stamford Bridge dopo 25' di gioco con Eden Hazard, ma sono stati raggiunti al 44' della ripresa da Sturridge. Il Chelsea sale a 17 punti, ma il Liverpool resta in vetta alla Premier con 19 punti, al fianco del Manchester City di Pep Guadiola, oggi vittorioso. Fallisce per Sarri, almeno per il momento, il sogno di tornare in testa alla graduatoria.