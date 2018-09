Calcio Serie C, la Sicula Leonzio ritrova la vittoria: un gol di D'Angelo stende la Virtus Francavilla

LENTINI - Torna a vincere la Sicula Leonzio di Paolo Bianco dinanzi al proprio pubblico contro una tenace Virtus Francavilla. A decidere la partita, il bianconero Sonny D'Angelo che ha realizzato un gol da tre punti. Gara sofferta ma che regala ai lentinesi la seconda vittoria in campionato.

Buon primo tempo per la formazione bianconera che al 10' trova il gol del vantaggio grazie ad una deviazione di petto di D'Angelo servito da Ripa in piena area di rigore. La Leonzio sfiora il raddoppio in un paio di occasioni: al 17' con Gammone dalla distanza e poi con Ripa di testa chiuso dai difensori pugliesi. Lottano le due formazioni in mezzo al campo, tante le sportellate in cui la fisicità vince sulla tecnica. Dopo la mezzora arriva la prima azione pericolosa della Virtus con Folorunsho di testa ma Narciso para senza problemi. Quasi allo scadere, per i padroni di casa, sale in cattedra capitan Narciso che salva la propria porta da un tiro di Partipilo da pochi passi.

Nel secondo tempo, poche emozioni e girandola di cambi con i tecnici che hanno cercato di smuovere le cose in campo anche se alla mezzora di gioco nessuna nelle due squadre si è resa pericolosa. A dieci minuti dal termine spinge un po' la Virtus ma la squadra di Bianco si difende come può. All'85 Sicula Leonzio che sfiora il raddoppio con un lampo di Gomez che supera il portiere ma il pallone termina di poco sopra la traversa. Allo scadere un tiro di Rossetti fuori, chiude la partita.





Sicula Leonzio-Virtus Francavilla 1-0

SICULA LEONZIO (4-3-3): Narciso 6.5; Talarico 6,5, Laezza 6, Ferrini 6, Squillace 6; Gammone 6, Giunta 6, D'Angelo 7; Sainz-Maza 6 (62' Rossetti 6), Gomez 6,5, Ripa 6 (62' Aquilanti 6). A disp. Polverino, La Cagnina, Brunetti, Esposito, Palermo, De Felice, Russo, Vitale. All. Paolo Bianco 6.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Tarolli 6, Sirri 6, Vrdolak 6, Cason 6 (98' Vukmanic s.v); Pino 6 (80' Sparacello 6), Caporale 6, Folorunsho 6,5 (59' Lugo Martinez 6), Albertini 6, Monaco 5,5 (46' Anastasi 6); Partipilo 6, Sarao 6. A disp. Turrin, Deluca, Arfaoui, Vukmanic, Sparacello, Ciarcelutti, Zizzi, Petrucetti, Mastropietro, Siljic. All. Nunzio Zavettieri 6.

ARBITRO: Alessandro Chindemi di Viterbo (assistenti Simone Assante di Frosinone e Gaetano Massara di R.Calabria).

RETE: 10' D'Angelo.

NOTE: 750 spettatori di cui 560 abbonati. Angoli 3-4. Ammoniti Gammone, Giunta, Caporale e Anastasi. Recupero: 3' e 5'.