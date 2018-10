Giochi: Appendino, si voti sul dossier

TORINO, 1 OTT - "Il Coni porti in votazione i dossier, la candidatura di Torino è ancora in campo. Si entri nel merito dei dossier, si analizzino costi in modo analitico e il Coni si assuma la responsabilità delle proprie scelte". Lo dice la sindaca di Torino, Chiara Appendino, commentando l'ufficializzazione da parte del Coni della candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali 2026.