Calcio, il Catania domani ospita la Vibonese: Sottil varerà squadra d'assalto?

Siamo ormai alla vigilia dell’esordio al “Massimino” di un Catania che mai nella sua storia aveva trascorso un periodo di preparazione precampionato così travagliato. Quello di domani sarà fra l’altro il secondo confronto al Cibali tra la squadra etnea e la Vibonese. L’unico precedente nella fortezza di piazza Spedini risale al 27 novembre del 2016 e i rossazzurri s’imposero grazie a una rete del “jolly” Andrea Mazzarani in un terreno di gioco simile a una piscina. In fondo sono passati appena due anni ma da allora si sono verificati tanti di quegli eventi che sembra sia trascorso un secolo.

Il Catania partito con il piede giusto - rocambolesca ma di basilare importanza la vittoria di sabato scorso a Rende - è ora chiamato a offrire qualcosa di più davanti ai propri sostenitori che non lo hanno mai mollato. In questi giorni si è parlato tanto dell’effetto Massimino che è di certo importante, ma in questo nuovo campionato di Serie C quel che conta sarà mantenere un passo regolare sia in casa che fuori.

Andrea Sottil, spirito da gladiatore e tecnicamente preparato, sembra anche una buona guida sotto l’aspetto psicologico, insomma i timori vanno allontanati subito e bisogna avere quella fiducia e unità che nella passata stagione ostacolarono il cammino degli etnei così come si spera anche in quel pizzico di fortuna che l’anno scorso mancò in alcune circostanze determinanti.

LA FORMAZIONE. Ormai i cambiamenti dell'ultim'ora sono un rito. In avanti dovrebbe debuttare Alessandro Marotta che ha scontato il turno di squalifica. E il resto? Francamente non sappiamo le scelte che Sottil effettuerà in difesa, sulla fascia destra ad esempio visto che Simone Ciancio si è ristabilito del tutto. Giocherà lui o verrà confermato Luca Calapai che a Rende si è espresso su buoni livelli? E a sinistra sarà schierato Luigi Scaglia o Joel Baraye? Quel che a nostro avviso merita di essere riconfermato - e non solo per il gol vittoria realizzato a Rende - è Tommaso Silvestri che è tra i più avanti nella preparazione. Probabile la conferma di Baraye che nella ripresa, appena entrato in campo, ha dato un apporto più efficace rispetto al pur generoso Scaglia. In ogni caso ci sarà spazio per tutti in un campionato che ormai sappiamo quanto sia lungo e imprevedibile, ma a tal proposito Sottil sembra che abbia già le idee molto chiare. Il collettivo già funziona, i rinforzi hanno quasi tutti dato un buon apporto.

SOTTIL TIENE D’OCCHIO LA DIFESA. Catania in campo nel pomeriggio e sotto la pioggia ieri a Torre del Grifo: sul campo 4, Sottil ha disposto e diretto lo svolgimento di approfondimenti in fase difensiva. Nella parte centrale della seduta, esercitazioni tattiche collettive. In chiusura, partita a tema. Ancora lavoro differenziato per Llama, unico indisponibile al momento.

ABBONAMENTI VICINI A QUOTA 6.500. Prosegue nel frattempo la campagna abbonamenti del Catania. Alle ore 19 di ieri, settantaduesimo giorno di attività dei punti vendita, è stata toccata quota 6.411 sottoscrizioni. Non è stata a quanto sembra ancora stabilita la data scadenza, si è comunque vicini alla soglia e molto dipenderà anche da quest’inizio di campionato che sarà un tour de force anche questo voluto da chi violando la legge, ha già falsato il campionato. Per il Catania è però un motivo in più per tornare subito in Serie B con le proprie forze.