Lopetegui: Obiettivi Madrid non cambiano

ROMA, 5 OTT - "Abbiamo trascorso momenti migliori, ma anche peggiori; quel che conta è che si correggano gli errori commessi. Sembra che tutto vada male in questo momento, ma ci sono da prendere anche le cose positive. Dobbiamo saper gestire e superare questi momenti". Così Julen Lopetegui, alla vigilia della trasferta sul campo dell'Alaves (ore 18,30) e dopo la clamorosa sconfitta in Champions a Mosca, contro il Cska. "Marcelo e Carvajal non stanno bene, lo stesso vale per Isco e, sotto certi aspetti, per Bale, che giocherà - aggiunge l'allenatore del Real Madrid -. Non analizziamo quello che pensa la gente, ma solo quello che vedo: lavoriamo per migliorarci, siamo sicuri che ci riusciremo. La stampa mi maltratta? Bisogna rispettare le opinioni, in una squadra come il Madrid le critiche sono dietro l'angolo. Siamo dei professionisti e i nostri obiettivi non cambiano". "Così come non mi sono esaltato dopo la vittoria sulla Roma, non mi deprimo dopo la sconfitta a Mosca: contro il Cska meritavamo di più", conclude.