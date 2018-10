Serie C, prima al Massimino per il Catania: c'è la Vibonese da battere

CATANIA - La prima in casa dopo tre mesi di attesa. Il Catania in un sabato sera di grande entusiasmo sfida la Vibonese al Massimino (il via alle 18,30) con diecimila persone (6.626 abbonati) pronte a sostenere Biagianti e compagni.

Il tecnico Andrea Sottil in conferenza stampa ha puntualizzato: "Ho convocato Barisic ma è in forse per un problema a un ginocchio. Deciderò all'ultimo istante se schierarlo o meno. Ho molte soluzioni in attacco anche se mancherà ancora Llama che sta rientrando dopo un infortunio. Quel che mi interessa è rivedere una squadra motivata, che possa imprimere un ritmo costante alla partita, aggredendo subito gli spazi. La Vibonese si chiuderà in difesa? Sta a noi trovare la velocità giusta, l'umiltà e la pazienza per ovviare".

I rossazzurri dovrebbero schierarsi ancora con il 4-2-3-1, ancora in avanti torna disponibile Marotta che ha scontanto un turno di squalifica e potrebbe dare vita a una staffetta con Curiale: "I due insieme in campo contemporaneamente? Sarà possibile più in avanti – chiarisce Sottil – perchè si tratta di giocatori con caratteristiche differenti. Stiamo provando anche questa soluzione, con Lodi più vicino ai due e dunque più vicino alla porta". In casa Vibonese assente Allegretti, è stato convocato l'altro centravanti, l'ex rossazzurro Cani che però non è al top della condizione.

I CONVOCATI

PORTIERI

12 Matteo Pisseri, 1 Guido Pulidori

DIFENSORI

4 Ramzi Aya, 17 Joel Baraye, 26 Luca Calapai, 23 Simone Ciancio, 28 Andrea Esposito, 3 Dragan Lovric, 8 Luigi Alberto Scaglia, 5 Tommaso Silvestri

CENTROCAMPISTI

6 Federico Angiulli, 27 Marco Biagianti, 21 Rosario Bucolo, 10 Francesco Lodi, 19 Kalifa Manneh, 29 Alessio Rizzo, 18 Giuseppe Rizzo

ATTACCANTI

7 Maks Barisic, 14 Fran Brodic, 11 Davis Curiale, 9 Alessandro Marotta, 20 Andrea Vassallo



