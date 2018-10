Biagianti, Lodi, Aya: il Catania asfalta la Vibonese

CATANIA VIBONESE 3 - 0

CATANIA (4-2-3-1) Pisseri 7; Calapai 7, Aya 7, T. Silvestri 6,5, Baraye 6,5; Biagianti 7 (dal 42' s.t Bucolo s.v.), G. Rizzo 6,5; Scaglia 6 (dal 22' s.t. Esposito 6), Lodi 7 (dal 42' s.t. Angiulli s.v.), Manneh 7 (dal 34' s.t. Vassallo s.v.); Marotta 6,5 (dal 34' s.t. Curiale s.v.). (Pulidori, Ciancio, Lovric, A. Rizzo, Barisic, Brodic). All. Sottil 7.

VIBONESE (3-5-2) Mengoni 5,5; L. Silvestri 6,5, Camilleri, 6 Altobello 5,5 (dal 38' s.t. De Carolis s.v.); Franchino 5 (dal 19' s.t. Cani 5), Collodel 5,5 (dal 19' s.t. Finizio 5), Obodo 7, Scaccabarozzi 5 (dal 38' s.t. Prezioso) s.v., Tito 5,5; Bubas 6, Ciotti 5,5 (dal 6' s.t. Taurino 5,5). (Viscovo, Malberti, Maciucca, Carrozza, Raso, Donnarumma, Melillo). All. Orlandi 6.

ARBITRO De Santis di Lecce 6 (Mansi di Nocera Inferiore, Parrella di Battipaglia).

RETI Al 29' p.t. Biagianti, al 5' Lodi su rigore, al 37' s.t. Aya.

NOTE Spettatori paganti 2.870, abbonati 6.687. Totale 9.557. Incasso 32.151. angoli 5-3 ammoniti Silvestri, Altobello, Finizio,Camilleri. Recupero 1' e 5'

CATANIA - Sofferenza e vittoria. Il copione è quello abituale, visto nelle precedenti tre stagioni durante le quali il Catania ha cercato di farsi largo in Serie C. La Vibonese, primo avversario stagionale al Massimino, Coppa Italia esclusa, si chiude, cerca di ripartire, ma becca i gol nei momenti strategici del match.

Apre Biagianti a 15' dal riposo sfruttando l'angolo di Lodi con i movimenti sul primo palo degne di un centravanti opportunista. Raddoppia all'inizio della ripresa Lodi su rigore, deciso per atterramento su Manneh. I rossazzurri soffrono, come a Rende, a metà del primo tempo, mettono in cassaforte il successo in avvio di ripresa.

Manneh è scatenato: le sue accelerazioni mettono in ansia l'intera fase di non possesso avversaria. I rossazzurri fanno turn over in vista del momento più intenso della stagione. Rifiatano Marotta, Manneh, Scaglia, subentrano Curiale,Vassallo, Esposito. Il tris arriva nel finale con il colpo di testa di Aya, servito da Esposito: ma l'azione parte sempre da un'intuizione di Lodi. Ovazione finale tributata al 10 mila del Massimino alla squadra che continua il percorso di avvicinamento alla vetta nonostante le tre partite da recuperare.



