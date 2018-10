Bianchedi, Milano-Cortina proposta forte

BUENOS AIRES, 6 OTT - "Noi siamo abbastanza agguerriti" con la candidatura di Milano-Cortina, ma ovviamente "dobbiamo lavorare bene al nostro interno perché abbiamo delle concorrenti che sono forti": lo ha dichiarato oggi a Buenos Aires Diana Bianchedi, coordinatrice della candidatura olimpica italiana di Milano-Cortina per i Giochi olimpici invernali 2024. In una conferenza stampa, la Bianchedi ha ribadito che per ottenere la designazione "dobbiamo preparare un dossier fatto nel modo migliore, di cui non svelerò certo in anticipo i contenuti". Inoltre, ha proseguito, "si tratterà delle prime Olimpiadi invernali organizzate con le 'new norm' dell'Agenda 2020. Siamo un po' indietro rispetto alle nostre concorrenti perché, come sapete, loro hanno già sostenuto delle visite e noi no, ma queste partiranno proprio appena torniamo da Buenos Aires".