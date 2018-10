Contatto con Verstappen, Vettel ai box

ROMA, 7 OTT - Ennesimo episodio sfortunato per Vettel e la ferrari: al 9/o giro la Rossa del tedesco ha attaccato Max Verstappen ma non gli è andata bene, andando a sbattere contro la ruota posteriore del pilota Red Bull e finendo largo fuori pista con la macchina danneggiata che è dovuta rientrare ai box (si è staccata una pinna dell'ala). E' rientrato in pista al 18/mo posto.