Aprilia, Espargaro va a punti a Buriram

BURIRAM (THAILANDIA), 7 OTT - La scelta rischiosa dello pneumatico soft al posteriore ha ripagato Aleix Espargaró con un piazzamento a punti, il terzo consecutivo per il pilota catalano e particolarmente significativo perché colto su una pista tra le più ostiche per la RS-GP. Aleix è stato bravo a gestire l'aderenza della sua Aprilia, mantenendo nella prima fase di gara il contatto con la top-10 e facendo segnare il suo giro veloce al quindicesimo passaggio, a soli 5 decimi dalla migliore prestazione. Da parte sua Scott Redding ha approfittato di una ottima partenza, che lo ha visto guadagnare ben 7 posizioni nel corso del primo giro. Il pilota britannico ha poi condotto una gara costante, sfiorando la zona punti per pochi decimi ma dichiarandosi soddisfatto, dopo la bandiera a scacchi, del feeling con la RS-GP. "La scelta della gomma morbida era la migliore possibile oggi - spiega Espargaro - Ne ho discusso molto ieri con il team e con i tecnici Michelin. In ogni caso credo di aver ottenuto il massimo possibile''.