Real: stop Benzema, 'clasico' a rischio

ROMA, 8 OTT - Piove sul bagnato nella 'Casa blanca'. Il Real Madrid dovrà cercare di uscire dalla crisi senza il proprio centravanti: Karim Benzema, infatti, si è fermato a causa di un problema al bicipite femorale della gamba destra. La punta francese salterà la sfida contro il Levante Valencia al ritorno dalla pausa per le Nazionali e, con ogni probabilità anche la sfida di Champions League contro i cechi del Viktoria Plzen. La speranza, in casa Real, è che recuperi in tempo per il 'Clasico' contro il Barcellona, in programma nel Camp Nou il 28 ottobre.