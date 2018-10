Olimpiadi Giovanili:golf,Nobilio per oro

ROMA, 10 OTT - Perde il gap di vantaggio ma mantiene il comando della classifica, seppur condiviso con l'australiana Grace Kim. Alle Olimpiadi giovanili, nel torneo individuale femminile, Alessia Nobilio a 18 buche dal termine insegue la medaglia d'oro. A Buenos Aires l'azzurra con 140 (68, 72, par) colpi sogna il colpo grosso. In Argentina le due leader vantano due lunghezze di vantaggio sull'austriaca Emma Spitz (3/a con 142, +2) e tre sulla taiwanese Hoyu An (4/a con 143, +3). Mentre nel torneo maschile Andrea Romano, leader insieme ad altri 4 player dopo il 1 round, ha perso terreno scivolando in 5/a posizione con 141 (69, 72, +1). In testa l'australiano Karl Vilips con 137 (-3).