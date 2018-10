CATANIA – Alla vigilia della partenza per la trasferta di Caserta, il tecnico del Catania Andrea Sottil prende una rincorsa decisa e supportata dai risultati precedenti che hanno dato fiducia al gruppo e a tutto l’ambiente: «Adesso cominciamo il periodo intenso di partite, al ritorno dalla Campania dovremo ricevere il Trapani in casa. Sarà un momento di verifica, siamo carichi, dobbiamo dare il meglio e faremo di tutto per vincere come dobbiamo e possiamo».

A proposito di disponibilità, rientrerà Barisic e mancherà Llama: «Ma in attacco abbiamo più soluzioni – continua l’allenatore – così come gli avversari hanno una batteria di attaccanti davvero importante. A parte Floro Flores, che tutti conosciamo, attenzione a Castaldo che è un centravanti rodato e un nome importante per la Serie C. Faremo attenzione e non snatureremo il nostro gioco».

L’allenatore del Catania ha anche parlato di moduli, scelte tattiche, del momento che attraversa la squadra, delle scelte iniziali possibili nei ruoli d’attacco e di molto altro ancora.



