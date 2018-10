Atp Shanghai: Federer in semifinale

ROMA, 12 OTT - In soli due set, Roger Federer ha eliminato il giapponese Kei Nishikori dal torneo Atp di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione, e in semifinale affronterà il croato Borna Coric. Lo svizzero, numero due Atp e prima testa di serie, si è imposto per 6-4, 7-6, recuperando da uno svantaggio di 1-4 nel tie break con un filotto di sei punti consecutivi. Coric ha sconfitto per 7-5, 6-4 l'australiano Matthew Ebden. Nella parte bassa del tabellone, Alexander Zverev affronterà Novak Djokovic. Nei quarti il tedesco, numero 5 Atp, ha regolato per 6-4, 6-4 il britannico Kyle Edmund. Il serbo n.3 del ranking si è imposto per 7-6, 6-3 sul sudafricano Kevin Anderson, numero 8 Atp. Zverev ha vinto in due set l'unico precedente con Dkokovic, lo scorso anno in finale a Roma.