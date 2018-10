Sacchi, Italia guarda troppo al passato

TRENTO, 14 OTT - "L'Italia non è tra i Paesi calcisticamente più evoluti, ha una resistenza culturale al cambiamento, una visione non lungimirante che le impedisce di avvicinarsi al futuro, ma guarda piuttosto al passato". Così Arrigo Sacchi, ospite a Trento del Festival dello Sport , commenta la delicata fase attraversata dal calcio italiano. Sul palco con Pep Guardiola e Carlo Ancelotti per parlare della "Bellezza del calcio", l'ex tecnico del Milan ha ricordato che "solitamente chi gioca meglio vince, ma soprattutto chi vince giocando bene acquisisce un'autorità morale che chi vince giocando male non acquisirà mai". Pep Guardiola ha invece reso onore a Johann Cruijff, "ci ha aperto gli occhi. Lui è venuto (al Barcellona, ndr) e ci ha fatto capire cos'era il nuovo calcio. Vincevano e ci spiegava perche vincevamo".