Rallylegend: tra 'historic' vince Rosati

ROMA, 14 OTT - "See you nex year", ci vediamo il prossimo anno. E' qui, nello striscione che Kris Meeke ha mostrato, insieme a Vito Piarulli e Paolo Valli, l'invito a Rallylegend 2019. Che era rivolto a Luis Moya, ambasciatore di Rallylegend, assente quest'anno per motivi di salute, ma che si è esteso alla moltitudine di appassionati e a tutti i campioni che sono affezionati a Rallylegend. "Che è stato una volta di più una grande festa di sport, di agonismo, di spettacolo, di amicizia in nome della passione per i rally. Di ieri e di oggi" come chiosava alla fine Vito Piarulli, dal ponte di comando. E' stata l'ultima prova speciale, la spettacolo "The Legend" a decidere il duello all'ultimo secondo, tutto sammarinese, tra Stefano Rosati e Davide Cesarini, che ha tenuto banco per tutta la gara. Alla fine l'ha spuntata Stefano Rosati, con Sergio Toccaceli e la Talbot Lotus, con cui hanno vinto altri due Rallylegend in passato. Craig Breen (Citroen c4 Wrc) in testa tra le "Wrc" alla fine della seconda giornatA