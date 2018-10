Serie C, Catania spettacolo: al 70' è 3-1 sul Trapani

CATANIA - Luci stasera al Massimino per il super derby di Serie C Catania-Trapani e luci sul Catania, nell'avvio del secondo tempo, dopo che il primo si era chiuso a reti bianche con gli ospiti che avevano timbrato una traversa su rigore. Nella seconda frazione di gioco, però, già al 3' ecco invece in rete un rigore calciato da Lodi e poi due minuti 2-0 con gol di Marotta. Non bastasse, al 61' ancora Lodi ed è 3-0. Al 70', poi, accorcia Golfo. La partita è ancora in corso, il pallone è rotondo, ma francamente comunque l'esito sembrerebbe - è il caso di dirlo - "segnato"....

FOTO FILIPPO GALTIERI