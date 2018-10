Calcio Catania, Pagani e Monopoli: ora due trasferte per spiccare il volo

CATANIA - Il successo in casa nel derby col Trapani, adesso la doppia trasferta. Prima la Paganese, martedì sera il Monopoli. Il Catania prende la rincorsa e cercherà di guadagnare sei punti. La squadra è già in ritiro, all'ultimo istante non è partito la punta Barisic che è rimasto a curarsi per un infortunio.

Sottil potrebbe optare per il 3-5-2 ma avverte il gruppo: "Quella di Pagani è una partita trappola. Saremo di scena in casa dell'ultima in classifica, ma non pensiate che sia un impegno da sottovalutare. Già leggo di un possibile turn over. Non c'è un turn over, ma una scelta di giocatori che sono tutti all'altezza di giocare da titolari, la Paganese è una squadra che farà di tutto per metterci in difficoltà e noi dovremo fare del nostro meglio per arrivare al successo". Possibile lo schieramento in contemporanea di Marotta e di Curiale in avanti.