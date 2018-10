Juventus: Allegri, serve più testa

TORINO, 20 OTT - "E' semplice: siamo usciti dalla partita dopo un buon inizio del secondo tempo e, invece di fare il 2-0, abbiamo subito l'1-1. Questo non va bene, perché da queste partite passano gli scudetti e dopo 10' del secondo tempo abbiamo iniziato a pensare a Manchester. Bisognava a vere più testa". Massimiliano Allegri analizza così il pari della Juve con il Genoa. "E' un pareggio che fa bene, torniamo coi piedi per terra e capiamo che, per vincere le partite, servono sacrificio e fatica".