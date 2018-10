Dovizioso, deluso ma Marquez bravissimo

ROMA, 21 OTT - "Sono deluso. Volevo vincere questa gara ma è andata così. Comunque bisogna anche imparare da un fine settima del genere. Eravamo veloci, però bisogna ammettere la realtà: Marquez è riuscito a tirar fuori qualcosa in più e stare lì al limite fino alla fine. Come ha fatto? Non lo so, ma non per niente ha vinto tanto e ha cento punti di vantaggio in classifica da me, il titolo se lo è strameritato". Così Andrea Dovizioso dopo il Gp del Giappone, vinto da Marc Marquez. "Per la caduta ci sono rimasto male - continua il pilota della Ducati -. Non ero troppo forte in quella curva ma ho sbagliato a voler preparare l'uscita troppo presto ma dovevo provarci se volevo passarlo". "Ora dobbiamo prepararci per il prossimo anno - aggiunge Dovizioso -, la velocità c'è ma bisogna inventarci qualcosa per battere Marquez".