Marquez, m'è uscita spalla mentre gioivo

ROMA, 21 OTT - "Mi è uscita la spalla quando ho abbracciato Rins dopo il giro d'onore, per fortuna c'era vicino mio fratello che me l'ha rimessa dentro. Alla fine dell'anno devo operarmi". Marc Marquez racconta così del piccolo infortunio occorsogli quando stava festeggiando vittoria e titolo mondiale al termine del Gp del Giappone. "Finito l'ultimo giro dopo la caduta di Dovizioso, che è stato lunghissimo e anche difficile - dice ancora ai microfoni di Sky Sport -, ho festeggiato ma ho fatto anche un movimento sbagliato. Adesso non provo dolore ma forse lo sentirò domani".