F1: gioia Raikkonen, vinto tutti insieme

ROMA, 21 OTT - ''Ovviamente è stato un gran weekend, la macchina è andata piuttosto bene per tutto il tempo. Sono partito bene, dovevo spingere al massimo''. Kimi Raikkonen racconta così appena sceso dalla sua Ferrari la vittoria nel Gp degli Stati Uniti. ''Le gomme - spiega il pilota finlandese - non erano nelle migliori condizioni a fine gara, quando Max si è avvicinato, però la situazione era così anche per lui. Ma abbiamo mantenuto una velocità regolare, tenendo le gomme in vita negli ultimi giri. Sono molto più contento vincendo che arrivando secondo. Sono contento, ma magari più tardi festeggeremo un po'. Rientrare al momento giusto e tenere le gomme sino alla fine è stato un po' un atto di equilibrio che abbiamo dovuto fare. Abbiamo vinto tutti insieme, sono contento per tutti quelli che mi hanno sostenuto".