ROMA - Il neo presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha riunito d’urgenza nella sede di via Allegri il pool di avvocati della Figc. Allo studio dei legali e del numero 1 federale - già a suo tempo, quando era presidente della Lega Pro, contrario al blocco dei ripescaggi - la soluzione migliore per uscire dall'empasse che si è venuta a creare dopo la decisione di oggi del Tar secondo cui «deve essere riesaminata dagli organismi sportivi competenti la posizione del Novara Calcio, della Pro Vercelli 1892 e della Ternana accogliendo la «domanda di sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, con conseguente obbligo, per le autorità competenti, di riesaminare gli stessi, sulla base della corretta applicazione del quadro normativo di riferimento». Decisione, questa dei giudici amministrativi del Lazio, che coinvolge anche il Catania ed il Siena, le due squadre con cui si va a completare il lotto delle "papabili" al ripescaggio in caso, appunto, di Serie B con un format a 22 squadre.

COSA PUO' SUCCEDERE. Di fatto l'unica certa del posto, qualora la B tornasse a 22 squadre sarebbe il Siena. Le altre quattro sono alternative: Novara e Catania da una parte, Ternana e Pro Vercelli dall'altra. Il Tar per altro oggi ha respinto l'istanza con cui la Ternana chiedeva la sospensione del provvedimento con cui, l'11 settembre scorso, il Collegio di garanzia del Coni dichiarava improcedibile il ricorso di umbri, Siena e Pro Vercelli contro la riammissione alla griglia dei ripescaggi di Novara e Catania.