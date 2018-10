Inzaghi: "Mio poker a Marsiglia ispiri"

ROMA, 24 OTT - "Al Marsiglia mi lega uno dei ricordi più importanti della mia carriera. Fu una serata magica: mai nessun italiano ci è mai riuscito a segnare quattro gol in una sola partita. I record esistono per essere battuti, speriamo sia fonte di ispirazione per i giocatori, perché dobbiamo fare una partita importante contro una squadra che ha fatto un mercato faraonico". Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, vive così la vigilia della trasferta del Velodrome di Marsiglia per la terza sfida di Europa League. Il ricordo di quando era giocatore è al poker in Champions messo a segno contro i francesi il 14 marzo 2000. "Ma noi abbiamo bisogno di punti e di proseguire nel nostro cammino europeo. Anche se sappiamo che giochiamo contro la finalista di Europa League", ha aggiunto. Quella di Marsiglia è la prima di due sfide contro due top club: "Rispetto alla passata stagione siamo cresciuti tanto, con le nostre difficoltà ci vogliamo avvicinare a squadre che sono state costruite per vincere lo scudetto".