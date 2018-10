Nuoto:Energy for Swim chiude la stagione

TORINO, 24 OTT - Il grande nuoto torna a Torino. Grazie alla collaborazione tra la Fin e il Comune, infatti, il 20 e 21 dicembre il Palazzo del Nuoto ospiterà l'edizione 2018 di Energy for Swim. L'evento prevede tutte le gare individuali del calendario mondiale, tranne le distanze degli 800 e 1.500 metri, è vedrà i nuotatori sfidarsi anche nella staffetta 4x100 stile libero, 4x100 mista, 4x100 stile libero mixed e 50 stile libero skins a eliminazione. Si tratta di una gara a inviti, che chiuderà la stagione in vasca e alla quale parteciperanno nuotatori italiani e stranieri divisi in quattro gruppi. Alle prove gareggeranno due nuotatori per selezione che si affronteranno in una finale secca.