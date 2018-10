Spiragli di Serie B, l'ad del Catania: «Ma come recuperare 9 partite?»

Il Catania torna a casa dalla trasferta di Monopoli e programma il domani. Ma dove: in B o in C? Le ultime ore, durante le quali, il Tar ha riconsiderato il format della Serie Cadetta a 22, sono stati vissute senza isterismi in casa etnea. L’ad Pietro Lo Monaco, interpellato dal nostro giornale, ha sintetizzato il suo pensiero: «Se ci riflettete un attimo, come pensano di poter fare recuperare nove partite in Serie B a questo punto della stagione agonistica? Una pazzia. Il Catania, che ha dovuto aspettare i comodi del Palazzo per tre mesi, adesso deve giocare, in recupero, contro Siracusa e Matera. E già abbiamo i nostri problemi. Immaginate nove partite da disputare al di là degli impegni di calendario».

In attesa della graduatoria dei ripescaggi, che nelle prossime ore verrà ufficializzata visto che il presidente federale Gravina ha convocato una riunione mattutina, i rossazzurri sono attesi domani dal Consiglio di Stato per un’udienza durante la quale si potrebbe arrivare a una conclusione o si potrebbe rinviare ogni discorso aspettando segnali dalla Figc.



