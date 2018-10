Beach handball, passione e spettacolo: domenica alla Plaia di Catania la 1ª Coppa Sicilia

La grande attesa sta per finire. Siamo arrivati alla vigilia del grande appuntamento con la manifestazione più importante a livello europeo del beach handball per club in programma dall’1 al 4 novembre sui campi di gara allestiti al Lido Le Capannine sul lungomare della Plaia a Catania. Una manifestazione molto complessa per sua portata, non solo per quanto riguarda gli altissimi standard richiesti dalla Ehf, ma anche in termini di numeri. Infatti coinvolgerà per la prima volta in 6 edizioni, 32 squadre (16 femminili e 16 maschili) per circa 500 persone tra atlete e atleti, tecnici e dirigenti, arbitri e delegati, provenienti da 17 paesi europei.

Domenica per testare i campi allestiti al Lido le Capannine al Viale Kennedy alla Plaia, è in programma la Coppa Sicilia che vedrà scendere in campo le migliore otto squadre siciliane protagoniste nella passata stagione sulla spiaggia. «La Champions Cup - sottolinea Sandro Pagaria, presidente della Federpallamano Sicilia - farà accendere i riflettori sulla pallamano. Un grande evento che sarà preceduto dalla prima edizione della Coppa Sicilia che scatterà domenica alle 10 e permetterà a giocatori e giocatrici siciliane di giocare nella struttura che dall'1 novembre diventerà l’olimpo Europeo del bech haandball». «Domenica a Catania - aggiunge Vito Di Giovanni responsabili del beach handball della Figh Sicilia e allenatore della ragazze della Pallamano Marsala - si partirà subito alle 10 con Hc Mascalucia-Scicli e a seguire Le Ali Marsala-Guidotto Licata».

In campo maschile favorito il Kelona Palermo col tecnico Ninni Aragona che potrà contare sul rientro in prestito dei suoi due figli, i due azzurri Francesco (gioca in A2 con l’Hc Mascalucia) e Alessandro (gioca in B con lo Sport Club Scicli).

LE SQUADRE. Ecco le otto squadre siciliane che prenderanno parte alla 1ª Coppa Sicilia di beach handball: Kelona Palermo, Hc Mascalucia, Scicli e Il Giovinetto al maschile e Le Ali Marsala, Pallamano Marsala (nella foto), Girgenti e Guidotto Licata tra le donne.

KELONA PALERMO: Andrea Lo Re, Francesco Aragona, Alessandro Aragona, Emanuele Artale, Michele Mondello, Simone Testa, Alessandro Lopes, Alberto Alieri, Edoardo Guardì, Andrea Vitale. All.Ninni Aragona.

HC MASCALUCIA: Sebastiano Coppola, Antonio Cristaudo, Bruno Cristaudo, Gabriele Costanzo, Lorenzo Mineo, Endi Xhetani, Alessio Cardullo, Vito Cardaci, Marco Pappalardo, Francesco Seminara, Ettore Cardella, Francesco Amore. All. Nunzio Mineo.

SPORT CLUB SCICLI: Franco Iacono, Enrico Parisi Assenza, Roberto Gulino, Giovanni Manno, Simone Lima, Andrea Piscopo, Fabian Tabaku, Marco Causarano, Federico Iurato. All.Agostino Tilotta.

IL GIOVINETTO PETROSINO: Enzo Abate, Daniele Lucido, Giovanni Marino, Vincenzo Armato, Stefano Rallo, Vito Di Giovanni, Carlo Modello, Nicolas Vinci, Bruno Pipitone, Fabrizio Marino. All.Onofrio Fiorino.

LE ALI MARSALA: Eliana Teresa, Maggio, Samanta Ingoglia, Cintia Albertina, Lorena Benincasa, Costanza Bergallo, Antonella Siragusa, Denise Sciurba. All. Milenko Kljajic e Nino D‘Aguanno.

PALLAMANO MARSALA: Rosa La Commare, Elisa Molito, Elisa Giubaldo, Angela Timko, Marina Micciulla, Alessia Scontrino, Adriana Trapani, Federica Danubio, Marta Fina, Charlotte Prinzivalli, Vittoria Piccione. All. Vito Di Giovanni.

GIRGENTI: Giordana Rucireta, Irina Podariu, Lorena Contino, Julia Calandra, Roberta Trupia, Krizia Palermo, Alessandra Mitidieri, Federica Mitidieri, Flavia Agrò, Elena Costanzo. All. Lillo Gelo.

GUIDOTTO LICATA: Nadia Graci, M. C. Bianchi, AngelicaCastagna, Marta Marotta, Alessia Castellino, Naike Bona, Roberta Schembri, Nadia Balsamo, Francesca Brunetto, VivianaPeritore. All. Katerina Tothova