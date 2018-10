Andreazzoli,CR7?Sappiamo chi affrontiamo

EMPOLI (FIRENZE), 26 OTT - Arrivano i più forti al Castellani. Da due settimane a Empoli non si fa altro che parlare della sfida alla Juventus. Biglietti esauriti dopo un paio di giorni e stadio sold out. Poco più di 16.000 persone nel piccolo impianto di una città da 48.000 abitanti (e spiccioli). Ma nonostante l'arrivo della Juve e di CR7, Aurelio Andreazzoli pensa a quello che deve fare il suo gruppo in campo, del resto sugli spalti, beh, sarà solo una bella cornice. "La prepareremo come tutte le altre gare, sappiamo chi andiamo ad affrontare. Dal punto di vista del lavoro non cambia niente, vogliamo fare il massimo per vincere la partita. Noi giocheremo come sempre, con la stessa filosofia". Cristiano Ronaldo in campo dall'inizio: "Se Allegri avesse fatto turn-over", tenendolo in panchina, "lo avremmo 'limitato' - ironizza l'allenatore dei toscani. Così sappiamo tutti a cosa andiamo incontro. Sarà uno spettacolo vederlo all'opera, ma ha due gambe e due braccia come tutti i miei giocatori".