Serie B, il Palermo (in 10) rimonta il Venezia

PALERMO - VENEZIA 1 - 1

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli 6; Salvi 6, Bellusci 6.5 (41' st Moreo sv), Struna 6.5, Aleesami 6; Haas 6 (33' st Murawski sv), Jajalo 6, Fiordilino 6 (21' st Folletti 6); Trajkovski 5.5; Puscas 5.5, Nestorovski 6. In panchina: Avogadri, Pomini, Rispoli, Accardi, Rajkovic, Ingegneri, Szyminski, Mazzotta, Pirrello. Allenatore: Stellone 6.

VENEZIA (4-3-3): Vicario 6.5; Bruscagin 6.5, Modolo 6, Domizzi 6, Garofalo 6.5; Schiavone 6 (12' st Segre 6.5), Bentivoglio 6, Suciu 6 (33' st Zennaro sv); Falzerano 6, Litteri 6 (44' st Andelkovic 5), Di Mariano 6. In panchina: Facchin, Lezzerini, Coppolaro, St.Clair, Marsura, Cernuto, Zampano, Citro, Vrioni. Allenatore: Zenga 6.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce 5.5.

RETI: 15' st Segre, 45' st Struna.

NOTE: Serata serena, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 6.067. Espulso: 18' st Trajkovski per scorrettezze. Al 20' allontanato Zenga dopo un diverbio con la panchina rosanero. Ammoniti: Salvi, Nestorovski, Bellusci, Struna, Di Mariano. Angoli: 6-5 per il Venezia. Recupero: 1'; 6'.

Pareggio 1-1 tra Palermo e Venezia nell’anticipo della nona giornata di Serie B. Chiuso sul nulla di fatto il primo tempo, erano i lagunari a passare in vantaggio al quarto d’ora con il neo entrato Segre. La partita si innervosisce e quattro minuti più tardi rosanero in dieci per l’espulsione di Trajkovski. Al 45', però, arriva la rete del pareggio del Palermo con Struna che si testa mette nel sacco. In classifica i rosa di mister Stellone sono ora secondi da soli con 15 punti. Il Venezia dell’ex Zenga sale a 6.