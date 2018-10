ROMA - La Serie B resta ancora a 19 squadre. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso presentato dalla Lega di B e sospeso l’ordinanza cautelare con cui, tre giorni fa, il Tar aveva a sua volta sospeso la decisione di bloccare i ripescaggi nel campionato cadetto, adottata in estate dal commissario straordinario Roberto Fabbricini. Un nuovo colpo di scena di una vicenda interminabile.

Il decreto del consigliere delegato della sezione quinta Valerio Perotti ha rilevato innanzitutto la mancanza di presupposti certi per sostenere che Fabbricini abbia superato «i limiti della delega conferitagli, proprio in relazione del relativo oggetto concernente «tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento della Federazione, anche in relazione alle funzioni di controllo e vigilanza sulle strutture federali, ivi inclusa l’eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari».

Il Consiglio di Stato ha poi sottolineato come le considerazioni fatte dal Tribunale federale nazionale nella decisione dello scorso 1 ottobre fossero corrette: in particolare, il Tfn aveva osservato come in capo alle società ricorrenti non esistesse un diritto di essere ammesse alla Serie B per risultati acquisiti sul campo, ma al massimo una semplice aspettativa alla riammissione.

Infine il Consiglio di Stato ha ribadito che, nel bilanciamento tra interessi contrapposti, quello legato alla sicurezza e garanzia del regolare svolgimento dei campionati «ormai già in corso allo stato permane prevalente», considerato inoltre che «continuano a restare immanenti all'autonomia decisionale degli organi dell’ordinamento sportivo le valutazioni di opportunità circa la congrua definizione degli assetti organizzativi dei campionati». Per tutti questi motivi, sussistendo anche «i presupposti di estrema gravità ed urgenza», l’organo amministrativo ha accolto la domanda di decreto monocratico presentata dalla Lega di Serie B, ha sospeso l’ordinanza del Tar e ha fissato la Camera di consiglio per la discussione del ricorso nel merito il prossimo 15 novembre. Ma intanto la Serie B andrà avanti con 19 squadre.