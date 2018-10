Serie C, la Leonzio doma il Potenza all'ultimo respiro

SICULA LEONZIO POTENZA 2 - 1

SICULA LEONZIO (4-3-2-1): Narciso 6.5; M. Esposito 6, Ferrini 6, Laezza 6, Squillace 6.5 (39' st De Rossi sv); Gammone 7, G. Esposito 6.5, Marano 6 (22' st D’Angelo 7); Rossetti 6.5 (22' st Vitale 6), Russo 6.5 (8' st Sainz-Maza 6); Ripa 6. In panchina: Polverino, Talarico, Palermo, Giunta, De Felice. Allenatore: Bianco 7

POTENZA (4-3-3): Ioime 6; Coccia 6.5, Di Somma 6, Emerson 5.5, Panico 6; Coppola 6.5, Piccinni 6 (17' st Franca 6.5), Dettori 6.5; Strambelli 6.5, Genchi 6, Guaita 6.5. In panchina: Mazzoleni, Breza, Giosa, Sales, Giron, Fanelli, Leveque, Matino, Matera, Pepe. Allenatore: Raffaele 6.5

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo 6.5

RETI: 16' Rossetti, 17' st Franca, 46' st D’Angelo

NOTE: Spettatori 1800 circa. Ammoniti Guaita, Laezza, Gammone, De Rossi, D’Angelo. Angoli 7-6 per il Potenza. Recupero: 2', 5'

Vince la Leonzio all'ultimo respiro con un gol di D'Angelo che lascia di sasso il Potenza. Leonzio subito in vantaggio con Rossetti al '17 sugli sviluppi di una azione nata di un contropiede. Il più pericolo del Potenza è Strambelli che in una occasione fa tremare i bianconeri e serve il miglior Narciso. Potenza anche sfortunato con Piccinni che alla mezz'ora coglie il palo.

Nella ripresa protagonisti i subentrati: prima è Franca, appena entrato, che segna l'1 a 1 sugli sviluppi di una azione in mischia. I lucani potrebbero èpassare al '23 con Genchi che a un metro dala linea di porta riesce a spedire sulla traversa. Ma la Leonzio resiste, si piega, ma non si spezza e quando l'arbitro stava ormai per fischiare la fine c'è la capocciata di D'Angelo, entrato venti minuti prima, che segna il gol vittoria.