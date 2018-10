Coppa Sicilia di beach handball a Catania prologo della Champions Cup

CATANIA - Il beach handball ha fatto il suo esordio oggi sul campo di gara al Lido le Capannine alla Plaia Catania con una giornata dedicata alla prima Coppa Sicilia, prologo alla finale Champions Cup che da giovedì su questi stessi campi vedrà impegnate 32 squadre provenienti da ben 17 Nazioni. Nonostante il clima incerto buon pubblico sugli spalti e causa l'allerta meteo solo una squadra tra le otto finaliste, le agrigentine del Girgenti, ha dato forfeit.

FINALE DONNE: "VOLANO" LE ALI MARSALA. Lo spettacolo non è mancato con Le Ali Marsala, squadra leader nel campionato di Serie A2 di pallamano femminile, che ha confermato anche sulla sabbia il suo enorme potenziale tecnico. La squadra marsalese per l'occasione guidata da Nino D'Aguanno che affianca in panchina in A2 Milenko Kljajic (oggi presente sugli spalti), dopo aver vinto la semifinale contro la Guidotto Licata di Katerina Tothova, in finale ha vinto la stracittadina contro la Pallamano Marsala di Vito Di Giovanni.

FINALE MASCHILE: KELONA CAMPIONE. Combattuto il torneo maschile che si è aperto con una spettacolare sfida tra due squadre al momento protagoniste nei rispettivi tornei: l'Hc Mascalucia di A2 e lo Sport Club Scicli di B. Hanno vinto gli etnei guidati da Nunzio Mineo che poi in finale si sono arresi al Kelona Palermo di Ninni Aragona che per l'occasione schierava in prestito proprio dall'Hc Mascalucia e dallo Scicli (oggi in panchina Agostino Tilotta), i suoi due figli azzurrini, Alessandro e Francesco. In semifinale il Kelona aveva superato Il Giovinetto Petrosino che ha poi vinto la finale per il 3° posto contro Scicli.

CHAMPIONS CUP: DOMANI LA’ PRESENTAZIONE. Domani invece si alza il sipario sulla Champions Cup in programma da giovedì a domenica prossima al Lido Le Capannine a Catania. Alle 10 nella sala Giunta del Comune di Catania alla presenza del sindaco Salvo Pogliese, l'evento verrà presentato ufficialmente. Quello di Catania rappresenta l’evento più importante a livello di club del panorama internazionale di beach handball (32 squadre, 16 maschili e 16 femminili), per circa 500 persone tra atlete e atleti, tecnici e dirigenti, arbitri e delegati, provenienti da 17 paesi europei, che verrà svelato domani nei dettagli da Pasquale Loria, presidente della Figh nazionale affiancato da Marco Trespidi, responsabile Eventi&Competizioni della Commissione Beach Handball della Federazione Europea Handball; Sergio Parisi, assessore allo Sport del Comune di Catania; Sandro Pagaria, presidente della Figh Sicilia; Enzo Falzone, delegato Coni Catania e Michele Gualtieri, presidente della società organizzatrice Asd Le Capannine che assieme a Bruno Proietto, cura la realizzazione della manifestazione.