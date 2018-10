Serie B, il Palermo vola: tris da sogno al Carpi

CARPI PALERMO 0 - 3

CARPI (3-5-2): Colombi 5.5; Poli 5.5, Suagher 5 (38'st Concas sv), Buongiorno 6; Pachonik 6, Jelenic 5, Sabbione 5, Di Noia 5 (30'st Wilmots sv), Pezzi 4; Mokulu 5.5 (17'st Machach 6), Arrighini 5.5. In panchina: Serraiocco, Piscitella, Vano, Romairone, Van der Heijden, Pasciuti, Barnofsky, Mbaye, Fantacci. Allenatore: Castori 5.

PALERMO (3-4-1-2): Pomini 6; Pirrello 5 (26'st Salvi 6), Struna 6, Rajkovic 6; Rispoli 4.5, Haas 7, Jajalo 7, Mazzotta 6; Falletti 7; Nestorovski 7 (31'st Puscas 6), Moreo 6.5 (37'st Szyminski sv). In panchina: Brignoli, Avogadri, Accardi, Embalo, Ingegneri, Chochev, Aleesami, Fiordilino. Allenatore: Stellone 7.

ARBITRO: Baroni di Firenze 5.5

RETI: 6' Falletti, 16'st Jajalo, 30'st Nestorovski.

NOTE: serata fresca, terreno in buone condizioni, spettatori paganti 972, incasso di 8310,10 euro, abbonati 903, quota di 6585,02 euro. Espulsi al 46'pt Pezzi per doppia ammonizione e al 21'st Rispoli per gioco scorretto. Ammoniti Sabbione, Rajkovic, Pezzi, Jajalo, Pirrello. Angoli 3-3. Recupero: 2'; 5'.



CARPI Sono tre punti pesanti quelli conquistati a Carpi dal Palermo che, vincendo 3-0 e approfittando del pari del Pescara, sale al secondo posto e riduce ad un solo punto il distacco dalla vetta occupata dagli stessi abruzzesi.

Apre le marcature al 6' Falletti. Prima dell’intervallo la squadra di casa rimane in dieci per l’espulsione di Pezzi (doppia ammonizione). Nella ripresa la squadra di Stellone mette al sicuro il risultato con Jajalo (16') e Nestorovski (29'). Un espulso anche per il Palermo, rosso diretto al 21' per Rispoli. Crisi nera per il Carpi (un punto in 4 partite) che non riesce a risalire dall’ultimo posto. Per Stellone 10 punti nelle quattro gare da quando è alla guida del Palermo.