Salvini,dare più spazio a sport'piccoli'

ROMA, 31 OTT - "Guardo molto la ginnastica è la passione di mia sorella. In piccolo stiamo lavorando al governo per dare sempre più spazio, visibilità e anche fondi, perché senza i soldi non si va da nessuna parte, ai cosiddetti sport minori, che poi minori non sono perché sono quelli che coinvolgono più ragazzi e ragazze''. Lo il vice premier Matteo Salvini a Volare Tv, canale della federginnastica, in un'intervista - di cui la Fgi ha fornito un'anticipazione - durate una visita all'Espire Dome di Doha per i 48esimi Mondiali di Ginnastica Artistica. Salvini e' stato ospite dell' Ambasciatore italiano Pasquale Salzano e ha incontrato la delegazione della FGI guidata dal vice presidente vicario Valter Peroni. ''Lo dico da tifoso di calcio: basta solo calcio. Son ben contento di andare negli stadi a vedere altro". "Vedremo anche di accompagnare le celebrazioni in maniera degna senza che passino a mezzanotte e mezza su Rai Sport".