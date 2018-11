Calcio, il Catania riparte da Potenza e (si spera...) dai suoi "gemelli del gol"

Una foto così, come quella di Filippo Galtieri, che pubblichiamo pescandola da un archivio recentissimo... Questa foto vorremmo riproporla ogni settimana. Si riferisce alla vittoria del Catania a Pagani, con i due che firmarono una doppietta a testa.

Fuori casa il Catania tornerà presto, sabato (alle 15, non alle 16,30: il match è stato anticipato per consentire ai rossazzurri un rientro più comodo) per ripetere l’impresa di Pagani, magari anche una prestazione di sostanza come a Caserta o a Monopoli, laddove non ha vinto, ma ha gestito la partita senza paure.

Curiale e Marotta sono i principi del gol formato esportazione. Una doppietta a testa a Pagani, ma prima, a Caserta, s’era sbloccato Curiale che di testa aveva portato avanti il Catania prima del gol avversario dell’1-1 segnato a tempo scaduto.

Il Catania ha un potenziale offensivo enorme, a Rende aveva segnato Manneh, poi si era sganciato Silvestri dalle retrovie per segnare il 2-1 finale. Provano tutti, possono segnare tutti per via degli schemi senza riferimenti che il tecnico Sottil prova giorno dopo giorno.

Quella di Potenza sarà la prima di una serie di partite che i rossazzurri dovranno sostenere con serenità e gestendo le forze. Da qui a Natale sarà una continua corsa contro il tempo per rispettare gli impegni di campionato, di Coppa Italia di C, di Coppa Vip.

La pausa per la partita rinviata con la Viterbese e di quella di Coppa, spostata al 13 novembre contro il Catanzaro (via alle 20,30) ha permesso a Sottil di far rifiatare il gruppo e di organizzare questa sorta di corsa verso il traguardo volante. Dopo questo ciclo continuo e terribile, il Catania potrà anche tirare le somme per un bilancio parziale.

Sette gol segnati in trasferta sui 13 in totale, cinque gol subiti, l’imbattibilità dentro e fuori casa. Il Catania adesso deve accelerare approfittando anche delle penalizzazioni delle prime tre (Juve Stabia, Trapani e Rende) che hanno un punto in meno per inadempienze nei confronti della Cosivoc. Al di là delle disgrazie altrui, il gruppo etneo sa che a Potenza deve ricominciare la rincorsa verso il primato.

Ieri la squadra ha sostenuto un allenamento congiunto con la Berretti di Orazio Russo. In campo per circa 80 minuti, i rossazzurri hanno provato le uscite della difesa, gli schemi da sviluppare negli ultimi venti metri e Sottil ha alternato tutti gli uomini che porterà in ritiro a Potenza.

La partitella finale è terminata 5-0 per la prima squadra: doppiette per Kalifa Manneh ed Alessandro Marotta, a segno anche il giovanissimo attaccante Adis Mujkic. A Potenza non ci saranno il centrocampista Giuseppe Rizzo che sta curando la lussazione al gomito, corre, ma evita i contrasti, e la punta Barisic alle prese con un infortunio.

Sottil ora deve decidere se dare ancora spazio al 3-5-2 con Marotta e Curiale di punta, o se variare proponendo una difesa a quattro e Lodi a ridosso degli attaccanti. Possibile che si adotti ancora il modulo con cinque centrocampisti, ma la decisione finale sarà adottata prima del fischio d’inizio.