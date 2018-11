Parigi-Bercy, Fognini cede a Federer

PARIGI, 1 NOV - Fabio Fognini esce di scena negli ottavi del 'Rolex Paris Masters', ultimo Masters 1000 dell'anno in corso sul veloce indoor del Palazzo di Parigi-Bercy. Il 31enne ligure, numero 14 del ranking mondiale, ha ceduto per 6-4 6-3, in poco meno di un'ora e un quarto di gioco, al fuoriclasse svizzero Roger Federer, numero 3 del ranking e del seeding.