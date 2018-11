Beach handball, Team Italia eliminato nella Champions Cup

Il beach handball ha fatto centro. Oggi, nella seconda giornata della Champions Cup ospitata sui tre campi di gara allestiti al Lido le Capannine di Catania, nonostante la pioggia, c'è stato come nella prima giornata, il pubblico delle grandi occasioni, ripagato dalle straordinarie prestazioni dei giocatori e delle giocatrici delle 36 squadre in campo.

L'evento internazionale che per la prima volta si svolge in Italia, oggi ha chiuso le due giornate preliminari e da domani si farà sul serio con le sfide ad eliminazione diretta in vista delle finali in programma domenica.

I campioni in carica, i russi dell'Ekaterinodar al maschile e le ragazze spagnole del Cbmp Algeciras tra le donne, hanno dominato i loro rispettivi giorni e da quello che hanno vedere si candidano per un magico bis.

I russi hanno vinto il girone A battendo Bhc Berna (2-0), i maltesi del Melita Falcons (2-0) e oggi il Goteborg (2-0), mentre nel girone B è andata male ai campioni d'Italia del Grosseto che hanno chiuso il girone con altre due sconfitte contro i danesi Hei Skaering (2-0) e gli spagnoli del Malaga (2-0) e domani giocheranno per i piazzamenti.

Stessa sorte per le ragazze del Team Italia che sotto gli sguardi del presidente federale Pasquale Loria e del presidente Figh Sicilia, Sandro Pagaria, oggi hanno ceduto alle norvegesi dell'Aker Topphandball (2 set a 0) con in campo la siracusana Beatrice Pugliara, classe 2000, in forza al Cassano Magnago in A1 e oggi autrice di 4 reti. Il girone A delle azzurre è stato vinto dalle campionesse in carica del Cbmp Algeciras con tutte vittorie.

Domani lo spettacolo continua dalle 8,30 con l'ultima sfida in programma alle 17 e domenica la giornata finale che assegnerà la Champions Cup 2018 a partire dalle 9,45 e cerimonia di chiusura alle 17.