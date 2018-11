Serie A: Napoli-Empoli 5-1

ROMA, 2 NOV - Napoli batte Empoli 5-1 (2-0), nell'anticipo dell'11/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato nello stadio San Paolo. Partenopei in vantaggio con Insigne dopo 9', su passaggio di Koulibaly. Il raddoppio arriva al 38', grazie a Mertens su suggerimento di Insigne. Nella ripesa i toscani accorciano le distanze con Caputo al 13'; sempre Mertens cala il tris al 19' su assist di Callejon. Nel finale c'è spazio anche per la rete del nuovo entrato Milik, servito da Insigne, e per la tripletta di Mertens.