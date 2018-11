Si temono incidenti a Messina, bloccati due bus di tifosi del Catania

Due bus di tifosi che si stavano trasferendo da Catania a Potenza per assistere al confronto di campionato tra rossazzurri e lucani, sono stati bloccati per precauzione dalle forze dell'ordine. Le notizie sono ancora frammentarie, ma sui traghetti alcuni tifosi del Cosenza che si recavano a Palermo avrebbero incrociato qualche sostenitore etneo. Non ci sono notizie di feriti, ma sarebbero state esplose due bombe carta. Il lavoro della Digos ha evitato che si incrociassero i tifosi della Cavese che stavano trasferendosi a Siracusa. I bus sono stati per ora bloccati, allo stadio sono arrivati una cinquantina di tifosi dei 150 annunciati