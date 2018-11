Serie C, il Potenza vince 3 a 1, primo ko per il Catania

Potenza Catania 3 - 1

Potenza (4-3-3) Ioime 6,5; Coccia 6,5, Di Somma 7 (dal 44' s.t. Sales), Emerson 6,5, Giron 6,5, Guaita 6,5, Matera 7 (dal 9' Piccinni 6,5), Dettori 6,5 (dal 44' s.t. Matino); Strambelli 7 (dal 28' s.t. Panico 6), Carlos Franca 7, Genchi 6,5 (dal 9' s.t. Coppola 6). A disp. Breza, Mazzoleni, Caiazza, Fanelli, Leveque. All. Raffaele 8.

Catania (3-5-2) Pisseri 6,5; Aya 6, Lovric 5,5 (dal 1' s.t. Calapai 5), Silvestri 5,5; Ciancio 5,5, Biagianti 7, Lodi 6, Angiulli 5 (dal 14' s.t. Llama 6), Manneh 7 (dal 23' s.t. Vassallo 6); Marotta 6 (dal 23' s.t. Brodic 6), Curiale 6,5. A disp. Pulidori, Scaglia, Llama, Baraye, Bucolo, Mujkic, Esposito, Alessio Rizzo. All. Sottil 6.

Arbitro Marchetti di Ostia Lido (Assante di Frosinone e Notarangelo di Cassino)

Reti All'11' p.t. Carlos Franca, al 25' Strambelli, al 39' p.t. Biagianti, al 12' s.t. Guaita.

Note spettatori 5 mila, angoli 6-4, ammoniti Ciancio, Matera, Silvestri. Recupero 1' e 5'

Potenza. Due gol in 25 minuti del Potenza, Biagianti che accorcia e rimette il Catania in sesto. I rossazzurri cominciano diversamente la ripresa, ma sul più bello beccano il tris dei lucani.

Una partita bellissima, tirata, ma il miglior Catania che impatta bene la ripresa, viene punito per la terza volta. Sblocca di testa Franca, raddoppia con un diagonale angolato Strambelli. Il Catania soffre ma è Biagianti con un tiro all'angolino prima del riposo a riaprire il match. Marotta sfiora il 2-2, ma si scontra con Ioime.

Nella ripresa il tris di Guaita quando la squadra di Sottil aveva conquistato campo. Il Catania rischia di beccare il 4-1 da Dettori (grande respinta in angolo di Pisseri) e nonostante i cambi, i rossazzurri non si scuotono. Nel finale Curiale ha due occasioni, ma non è fortunato. Ecco la prima sconfitta per i rossazzurri. Non deve far male e non deve compromettere cammino e ambizioni, soprattutto atteggiamento mentale. Il miglior Potenza può esultare.