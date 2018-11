Inter: Gagliardini, vittoria importante

ROMA, 3 NOV - "È un momento molto positivo, lo dimostra il fatto che chi gioca, gioca, fa bene. Oggi abbiamo fatto una grande partita, una grande prestazione, vittoria importante, martedì c'è una partita fondamentale". Così il nerazzurro Roberto Gagliardini, autore di una doppietta nella partita col Genoa. "Avevo bisogno di fare una partita così, non tanto per i gol - ha detto ancora il giocatore, ai microfoni di Sky Sport -. Non sono abituato, ma mi fa piacere farne due in una partita. Sono contento e cercherò di continuare a fare così ed essere a disposizione del mister quando mi chiama". "Col Barcellona - le altre parole di Gagliardini - sarà una partita difficilissima, là hanno dimostrato che tipo di squadra sono, ma penso che abbiamo tutte le carte per giocarcela. Lo scudetto? Non è il momento di pensarci, è giusto pensare partita per partita, poi, vedremo a marzo dove saremo".