New York, si parla anche il siciliano nella maratona più famosa al mondo...

Sono i 42,195 chilometri più famosi del mondo, quelli che gli oltre 50.000 concorrenti di tutto il mondo, fondisti di fama internazionale, master o semplici amatori, correranno domani domenica 4 novembre in occasione della 48ª edizione della Maratona di New York. Concorrenti provenienti da tutto il mondo che si daranno appuntamento sul Ponte di Verrazzano e di questi 3.159 saranno italiani. E anche quest’anno il contingente italiano sarà il più numeroso di quelli esteri: dopo i 35.034 statunitensi, c’è l’Italia che con i 3.159 iscritti è davanti a Francia (2.513), Gran Bretagna (1.977) e Germania (1508). Coinvolti tra gli altri l'olimpionico Stefano Baldini e Daniele Meucci: il 33enne ingegnere pisano dell’Esercito, che in questa stagione non ha potuto difendere il titolo europeo conquistato nel 2014, ha seguito la preparazione di 10 podisti all'interno di un progetto scientifico che pone la tecnologia dei big data analytics e dell’intelligenza artificiale al servizio dello sport.

ENNESE RECORD: 12ª PARTECIPAZIONE. Una presenza italiana sempre molto folta e del gruppo farà parte anche un nutrito gruppo di siciliani di tutte le età che si cimenterà sui 42,195 km più famosi al mondo. Apre la lista l’ennese Enzo Lo Presti, il fondista della Libertas Atletica Bellia di Piazza Armerina, che sarà al via della maratona della Grande Mela per la dodicesima volta, la prima nel 1997 chiudendo in 2h42’04” e l’ultima lo scorso in 2h55’48”. Enzo Lo Presti nel 2011 con 2h39’38” aveva sfiorato il personale sulla distanza realizzato nel 2009 a Treviso con 2h38’43”.

DA CANICATTI’ MARITO E MOGLIE AL VIA. Da Canicattì sono partiti per New York una coppia di sposi, Aurora Calabrò, classe 1972 e Raimondo Curto, classe 197, marito e moglie al via domani. Raimondo ha un personale di 3h50’18” mentre la moglie Aurora è all’esordio sulla distanza. Ennesima partecipazione per Ivan Chiaramonte, l’avvocato-maratoneta che apre la lista degli etnei al via a Nw York. Da Melilli è partito invece Michele Giansiracusa; un terzetto in gamba tra gli iscritti messinesi, Gregorio Laganà, Rosario Calamarà e Antonino Micali; cinque sono partiti dalla provincia di Ragusa, Carmelo Padova, Vincenzo Spatola, Vincenzo Asta e Sergio Lorefice dell’Ispica Running e Antonino Cascino dell’Ultrarunning.

Al via ce ne saranno altri di siciliani, per tutti l’obiettivo è arrivare al traguardo all’interno del Central Park, dopo 42,1995 km tra i più suggestivi e belli al Mondo. Domani al via per le donne élite alle 9,20 locali (15,20 in Italia), con gli uomini e il primo gruppo di partenza mezz'ora più tardi.