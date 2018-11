Beach handball, domani a Catania le due finali della Champions Cup

CATANIA - Saranno i russi dell’Ekaterinodar e i croati del Dentono Zagabria al maschile e le ungheresi del Multichem Szentendrei e le portoghesi del Grd Leca Apostaganha (nella foto) tra le donne, a contendersi domani sui campi di gara allestiti al Lido Le Capannine della Plaia a Catania, la Champiosn Cup di beach handball. La grande festa della pallamano sulla spiaggia si avvia così alla conclusione dopo tre giornate che hanno regalato spettacolo, un successo che è andato al di là di ogni più rosea previsione come hanno tenuto a sottolineare a più riprese Pasquale Loria, presidente della Federpallamano nazionale, e Sandro Pagaria, presidente della Figh Sicilia, e che sicuramente premia la scelta della federazione internazionale, l’European Handball Federation, che ha deciso di assegnare anche per i prossimi due anni la finale di Champions Cup che per la prima volta approdava in Italia.

Catania ha risposto bene e domani la giornata conclusiva che assegnerà i trofei 2018 si prepara a regalare altre grandi emozioni dopo le prime sorprese. I campioni in carica dell’Ekaterinodar proveranno a centrare un magico poker sulle 5 edizioni fin qui disputate, mentre niente bis al femminile per le spagnole del Cbm Algeciras che hanno fermato la loro corsa al secondo titolo in semifinale battute dalle ungheresi del Multichem Szentendrei che domani si giocheranno il titolo contro le portoghesi del Grd Leca Apostaganha che hanno già vinto il premio simpatia con i giovani talenti dell'Hc e Aetna Mascalucia che hanno sostenuto queste formidabile ragazze nel loro cammino.

E non solo Hc e Aetna Mascalucia, ma queste prime tre giornate di Champions Cup hanno permesso di fare rivedere sugli spalti, giocatori, tecnici e dirigenti di ieri e di oggi, una festa per la pallamano siciliana uno spot promozionale che servirà sicuramente per questo movimento che prova a rialzare la testa nei tornei indoor dove al momento ci sono tre squadre in A2 nazionale maschile, Hc Mascalucia che è in testa e Haenna e Th Alcamo che stanno facendo bene; sei siciliane in A2 donne e 11 formazioni nel torneo cadetto maschile oltre alla crescita di diverse realtà a livello giovanile.

Tornando alle partite, oggi l’Ekaterinodar, squadra della città russa di Krasnodar con quasi un milione di abitanti, ha messo ancora una volta in mostra il talento del giocatore Kalashnikov che ha ripetizione a «mitragliato» le difese avversarie. L’Ekaterinodar (in russo: dono di Caterina) nei quarti ha battuto i danesi dell’Hei Skaering e ancora con un netto 2 a 0 anche la semifinale contro i tedeschi del Bc Sand Devils Minden. In finale oggi alle 15,30 troveranno i croati del Detono Zagreb che hanno battuto nei quarti gli svedesi del Goteborg (2-0) e in semifinale gli ungheresi dell’Ofkse-Linmar (2-0). Alle 13,30 la finale per il 3° posto tra Sand Devils Minden e Ofkse Linmar.

La finale donne vedrà di fronte alle 14,30 le ungheresi del Multichem Szentendrei e le portoghesi del Grd Leca Apostaganha; alle 12,30 per il 3°posto di fronte le campionesse in carica dell’Algeciras e le norvegesi dell’Aker Topphandball. Nella finale per il 9-12° posto in campo alle 10 le ragazze del Team Italia opposte al Goteborg, mentre i campioni d’Italia del Grosseto giocheranno nella finale dal 13° al 16° posto maschile contro i maltesi del Melita Falcons.

