Arsenal-Liverpool 1-1. Lacrime Leicester

ROMA, 3 NOV - Anche in Premier League, come in Italia, si è giocato per l'11/a giornata, e i fari erano puntati sul match dell'Emirates Stadium tra Arsenal e Liverpool. E' finita 1-1, con tante occasioni ma nessun gol nel primo tempo e le reti di Milner e, molto bella, di Lacazette nel finale. Ora il Liverpool è in testa con 27 punti, ma domani il City, che è a 26 e ospita il Southampton, potrebbe effettuare il sorpasso. Il Chelsea potrebbe invece raggiungere i Reds se batterà il Crystal Palace in uno dei tanti derby di Londra che il torneo propone. A Cardiff prima vittoria del Leicester dopo la scomparsa, nell'incidente con l'elicottero, del patron Vichai Srivaddhanaprabha. E' finita 1-0 per le Foxes con rete di Gray. Prima dell'inizio, abbraccio collettivo a centrocampo durante il minuto di silenzio per quelli del Leicester, rosa al completo e intero staff, a testa bassa, in preghiera e in lacrime. In attesa della Juventus, il Manchester United è corsaro per 2-1 a Bournemouth. Gol decisivo di Rashford al 92'.