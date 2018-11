Serie C, il Siracusa ha scelto: Michele Pazienza è il nuovo tecnico

Sarà Michele Pazienza, 36 anni, il nuovo allenatore del Siracusa. La decisione finale è arrivata nella serata di sabato, dopo la vittoria contro la Cavese e il lungo summit fra il direttore sportivo Antonello Laneri, il presidente Giovanni Alì, l’amministratore delegato Nicola Santangelo e il direttore dell’area tecnica Agatino Chiavaro.

Il tecnico di San Severo, grande esperienza da calciatore in Serie A (Napoli, Juve, Udinese, Bologna) ha allenato il Pisa lo scorso anno e in questa stagione è stato sul punto di guidare la Primavera del Napoli, città dove attualmente vive con la famiglia. Pazienza raggiungerà Siracusa nel pomeriggio ma verrà annunciato domani contestualmente al primo allenamento col Siracusa in vista del derby di Catania di mercoledì sera. Manca ancora l’annuncio ma con sè il tecnico pugliese dovrebbe portare l’intero staff di cui disponeva lo scorso anno a Pisa, ovvero l’allenatore in seconda Antonio Palo, il preparatore dei portieri Claudio Rapacioli, l’assistente tecnico Claudio Barghini, il match analyst Vittorio Zullo e il preparatore atletico Matteo Levi Micheli