Aprilia, in Malesia Espargarò è 11/o

ROMA, 4 NOV - Dodicesimo in griglia, una partenza non perfetta ha costretto Aleix Espargarò a recuperare posizioni dopo essere transitato 17/o al primo giro, durante una gara in Malesia fisicamente e mentalmente impegnativa per le alte temperature. Con l'11/o posto finale il pilota Aprilia ottiene il terzo risultato utile nelle ultime quattro gare e, con esso, una ulteriore iniezione di fiducia in vista di Valencia. Gara difficile per Scott Redding, rallentato dai problemi di grip che ne hanno pregiudicato tutto il weekend a Sepang. "E' stata una delle tre gare fisicamente più impegnative nella mia intera carriera - ha commentato lo spagnolo - Sono partito molto male e ho perso tante posizioni alla prima curva, dovendo poi recuperare. Dopo qualche sorpasso si era creato del gap rispetto a mio fratello Pol, sono riuscito a ricucirlo e a sorpassarlo dopo una bella lotta. A quel punto stavo recuperando terreno sulla decima posizione, ma mancavano pochi giri".