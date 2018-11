Lega Pro, Ghirelli presidente, l'attrice Cristiana Capotondi sarà la sua vice

L’attrice romana Cristiana Capotondi sarà una delle vicepresidenti della Lega Pro. Al vertice dell’organismo è stato chiamato Franco Ghirelli che era il candidato unico e che prende il posto di Gabriele Gravina diventato nel frattempo presidente della Figc. Ghirelli è stato anche direttore generale della Lega Pro. Ghirelli ha ricevuto il voto da 48 società aventi diritto con sette schede bianche e una nulla. La Capotondi ha invece ottenuto il voto di 39 società. L’attrice romana è una grande appassionata di calcio e sarà affiancata alla vicepresidenza da Jacopo Tognon (37 voti), membro del Tas.

«Se non fossi preoccupato sarei un alieno – ha detto Ghirelli - ma ho fiducia perché c'è un nuovo presidente federale e perché c'è una gran voglia di tornare a rimettere il pallone al centro nei nostri campionati. Non voglio accentuare la rottura con la Lega di B ma avrei avuto piacere se qualcuno fosse venuto ad ascoltare per capire la situazione - ha continuato Ghirelli - Noi la riforma l'abbiamo fatta passando in due anni da 90 a 60 club, mentre la serie B e anche la A sono aumentate...».

Quindi, ha commentato, la nomina a vicepresidente della Lega Pro dell’attrice Cristiana Capotondi. «Non è un’operazione né commerciale né di immagine - ha detto Ghirelli - e lo dimostreremo: ha grande entusiasmo, gioca a pallone, andrà in tutte le città a parlare con i presidenti dei nostri club. Mentre l’altro vicepresidente Jacopo Tognon si occuperà della riforma della giustizia sportiva e sarà un nostro valore aggiunto».