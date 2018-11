Roma: Manolas,vittoria Mosca dà certezze

ROMA, 7 NOV - "A Mosca ci aspettava una partita molto complicata, contro una squadra che sa giocare il pallone, però abbiamo visto che, quando la Roma è in difficoltà, sa uscire da questi momenti e oggi ne siamo usciti alla grande. Questa vittoria ci deve dare certezze in campionato, perché non stiamo facendo quello che possiamo fare". Così Kostad Manolas commenta a Sky Sport la vittoria della Roma a Mosca, contro il Cska per 2-1. "Sono convinto che avremo la continuità giusta per prendere i punti - aggiunge il difensore dei giallorossi -. Queste ultime tre partite dovevamo vincerle, abbiamo pareggiato a Napoli al 90'; il Napoli aveva giocato meglio di noi, però potevamo anche vincere; a Firenze abbiamo giocato una grande partita e oggi abbiamo dimostrato che la Roma è una squadra che può togliersi tante soddisfazioni". "Il mio gol di stasera? Sono l'uomo-Champions", conclude sorridendo il greco della Roma.