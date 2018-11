Serie C, Biagianti fa esplodere il Massimino e regala al Catania il derby col Siracusa

CATANIA - Il Siracusa domina la prima parte del match, il Catania segna subito in avvio di ripresa con Marotta, il pari di Lele Catania (che non esulta) premia la tenacia degli azzurri in un derby che ha poco di scontato. Ma in fondo alla partita arriva capitan Biagianti autore di una firma di lusso, il 2-1 conclusivo che fa esplodere il Massimino dopo tanta sofferenza

Catania che spesso subisce a centrocampo la verve degli avversari, con il tecnico Michele Pazienza all'esordio che motiva i suoi e cambia modulo quando a metà ripresa ha bisogno di più spinta in avanti.

Il Catania fallisce un rigore con Lodi (Messina respinge, Curiale tira addosso al portiere) poi trova il gol del 2 a 1 con Biagianti, servito da Lodi dalla bandierina e i rossazzurri conquistano una vittoria sofferta pur non giocando una partita perfetta. Tutt'altro. Al Siracusa il merito di aver agito a viso aperto sempre.